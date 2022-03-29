FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад

Введение новых экономических санкций против России для усиления давления на неё аукнется Европе сильнейшим кризисом, а коллективный Запад приведёт к расколу.

К такому выводу пришли аналитики Financial Times, отметившие, что "скорость и единство" при введении антироссийских санкций "удивили" даже тех, кто их вводил.

Последствия предпринятых мер воздействия, отмечает издание, уже ощущают на себе граждане ЕС, но это ещё "цветочки", потому что неприятности "из-за разрыва с Москвой" только начинаются:

цены будут продолжать стремительно расти, электричества "на всех" хватать скоро не будет, начнутся социальные проблемы, в том числе и по причине наплыва беженцев из Украины.

Хуже всего перенесут, по мнению аналитиков, антироссийские санкции страны Африки и Ближнего Востока, у которых нет ресурсов, чтобы смягчить последствия роста цен на еду. Там начнётся голод и новые потоки беженцев устремятся в Европу.

"По мере увеличения экономического давления единство Запада может раскалываться, что приведет к давлению на политических лидеров с разных сторон", — пишет Financial Times, отмечая, что "напряжение уже начинает появляться" между правительствами стран Запада.