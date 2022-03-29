Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара

Стабильность экономики США поставлена под угрозу Вашингтоном, начавшим разрушение глобальной гегемонии доллара.

Так считает обозреватель испанского таблоида Público Рафаэль Поч.

Так он прокомментировал конфискацию США и их союзниками золотовалютных резервов ЦБ РФ, хранившихся на Западе.

"26 февраля США и их союзники конфисковали золотовалютные резервы Центрального Банка России, которые были у Запада, примерно половину его общих резервов, то есть около 300 000 миллионов долларов. Ни Федеральная резервная система США (ФРС), ни Европейский Центральный банк (ЕЦБ) не консультировались по этому вопросу. Многие наблюдатели считают, что этот шаг будет саморазрушительным для глобальной гегемонии доллара, на которой лежит стабильность дефицитной и монументально долговой экономики США", — пишет Поч в своей статье.

Он поясняет, что "этим поступком" Вашингтон послал всему миру четкий сигнал: средства стоит обезопасить, потому что Америка может в любой момент по собственной прихоти конфисковать резервы у любой страны, чем-либо не угодившей ей на политическом поле или просто захотевшей стать политически или экономически более независимой от структур, контролируемых США.

"Россия — не единичный случай. Запасы Ирана уже были конфискованы в прошлом. 9 миллиардов средств Афганистана, которые могли бы предотвратить человеческую катастрофу и голод, который там происходит, также были конфискованы Байденом в качестве жестокого возмездия за поражение, нанесённое ему талибами*. В прошлом году Великобритания украла у Венесуэлы золото, которое она хранила в Банке Англии и которое Каракас пытался использовать для покупки медицинских ресурсов против пандемии", — напоминает обозреватель Público.

По его мнению, "подобные действия", подтолкнут Россию, Китай, членов БРИКС и другие страны искать более безопасные механизмы и валюты. То есть, отказываться от американского доллара.

И процесс дедолларизации уже начался. Например,

Россия впредь намерена торговать энергоресурсами, столь необходимыми многим странам, только в рублях;

Саудовская Аравия готова продавить нефть Китаю за юани;

Иран и Индия во взаиморасчётах переходят на рупии.