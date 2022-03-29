EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара

Экономика

Стабильность экономики США поставлена под угрозу Вашингтоном, начавшим разрушение глобальной гегемонии доллара.

Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара

Так считает обозреватель испанского таблоида Público Рафаэль Поч.

Так он прокомментировал конфискацию США и их союзниками золотовалютных резервов ЦБ РФ, хранившихся на Западе.

"26 февраля США и их союзники конфисковали золотовалютные резервы Центрального Банка России, которые были у Запада, примерно половину его общих резервов, то есть около 300 000 миллионов долларов. Ни Федеральная резервная система США (ФРС), ни Европейский Центральный банк (ЕЦБ) не консультировались по этому вопросу. Многие наблюдатели считают, что этот шаг будет саморазрушительным для глобальной гегемонии доллара, на которой лежит стабильность дефицитной и монументально долговой экономики США", — пишет Поч в своей статье.

Он поясняет, что "этим поступком" Вашингтон послал всему миру четкий сигнал: средства стоит обезопасить, потому что Америка может в любой момент по собственной прихоти конфисковать резервы у любой страны, чем-либо не угодившей ей на политическом поле или просто захотевшей стать политически или экономически более независимой от структур, контролируемых США.

"Россия — не единичный случай. Запасы Ирана уже были конфискованы в прошлом. 9 миллиардов средств Афганистана, которые могли бы предотвратить человеческую катастрофу и голод, который там происходит, также были конфискованы Байденом в качестве жестокого возмездия за поражение, нанесённое ему талибами*.

В прошлом году Великобритания украла у Венесуэлы золото, которое она хранила в Банке Англии и которое Каракас пытался использовать для покупки медицинских ресурсов против пандемии", — напоминает обозреватель Público.

По его мнению, "подобные действия", подтолкнут Россию, Китай, членов БРИКС и другие страны искать более безопасные механизмы и валюты. То есть, отказываться от американского доллара.

И процесс дедолларизации уже начался. Например,

  • Россия впредь намерена торговать энергоресурсами, столь необходимыми многим странам, только в рублях;
  • Саудовская Аравия готова продавить нефть Китаю за юани;
  • Иран и Индия во взаиморасчётах переходят на рупии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева
Темы доллар экономика
Sberbank
Новости
Французский обозреватель назвал козырной ход Путина в борьбе с Западом
Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара
CNN: американские военные регулярно встречаются с украинскими солдатами в Польше
В Черногории боятся не выжить без российских туристов
Нацбаты ВСУ оставляют после себя нацистскую литературу и символику
Объявлены сроки ремонта повреждённого штормом каспийского нефтепровода
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Дрейфующую украинскую мину выловили у берега Румынии
Байден в два раза увеличил военный бюджет. На что ему понадобились деньги?
Сергей Лавров: Западу нечего делать на мирных переговорах РФ и Украины
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Происшествия
Песков назвал чудовищными кадры с пытками российских военных на Украине
Любовь Степушова Баку и Ереван открывают против РФ второй фронт в Нагорном Карабахе Любовь Степушова Усам Оздемиров Успех противостояния Западу несовместим с логикой неоколониализма Усам Оздемиров Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская
Экономика и бизнес
Аналитик рассказал о неожиданном последствии отказа стран G7 от российского газа
Жилкооперативы
Сергей Крючек стал новым руководителем кооператива "Бест Вей"
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Последние материалы
Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара
CNN: американские военные регулярно встречаются с украинскими солдатами в Польше
В Черногории боятся не выжить без российских туристов
Нацбаты ВСУ оставляют после себя нацистскую литературу и символику
Объявлены сроки ремонта повреждённого штормом каспийского нефтепровода
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Дрейфующую украинскую мину выловили у берега Румынии
Байден в два раза увеличил военный бюджет. На что ему понадобились деньги?
Сергей Лавров: Западу нечего делать на мирных переговорах РФ и Украины
В Мариуполе найдено тело зверски убитой женщины с вырезанной на нём свастикой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников