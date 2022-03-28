Аналитик рассказал о неожиданном последствии отказа стран G7 от российского газа

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал ультиматум "Большой семёрки" по покупке газа РФ за рубли.

"Я уверен, что в этих странах есть всё-таки светлые головы, понимающие, что такое решение может привести к негативному сценарию, можно будет поставить крест на ВВП Европы, он уйдёт в минус буквально уже летом, — заявил специалист.

Он подчеркнул, что Западу негде приобретать углеводороды в полном объёме, единственным надёжным поставщиком является Россия. По словам эксперта, странам придётся использовать уголь и отложить климатическую повестку в Европе.

"Я думаю, они распакуют угольные шахты в Польше, Германии, Чехии, а также откроют угольные ТЭЦ. Естественно, я подозреваю, что у них в ближайшее время выйдет план о том, как инвестировать огромные суммы в возобновляемую энергетику. Но нужно понимать, что деньги нужно брать откуда-то. А я не думаю, что в данной ситуации у Европы будет огромное количество свободных средств", — заключил аналитик.

Ранее министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предупредил, что страны G7 отказываются платить рублями за газ из России.

"Все министры G7 были едины, что это — одностороннее нарушение контрактов. Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлечённые в них предприятия останутся им верны", — сказал руководитель министерства, передаёт ТАСС.