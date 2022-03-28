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Автор Антон Куликов

Евгений Сатановский о хитром расчёте Запада после заморозки российских активов

Экономика

США, Великобритания, Евросоюз и ряд других государств в рамках санкций заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов. Речь не только об активах Центробанка РФ, но средствах, которые принадлежат крупным предпринимателям из России.

Евгений Сатановский о хитром расчёте Запада после заморозки российских активов

По мнению политолога Евгения Сатановского, о полной конфискации замороженных активов речи не идёт. И эксперт считает, что это был прагматичный и хитрый расчёт.

Он привёл в качестве примера Японию, власти которой сообщили, что заморозили средства российского Центробанка, однако подчеркнули, что конфисковать их не могут.

"Но обратите внимание, если они конфискованы, то все, они конфискованы. А если они заморожены, то вы должны налоги платить", — отметил Евгений Сатановский.

Он также напомнил о Петре Авене и Михаиле Фридмане. Которые, напомним, ныне в интервью сетуют на то, что не понимают, почему попали под санкции,

"Допустим, вы Фридман или Авен. У вас есть яхта, которая заморожена, самолет, счёт в банке, акции, особняк, которые заморожены. А у Пети Авена еще и коллекция картин, где одного русского авангарда на полмиллиарда долларов, который он никогда из Англии не вывезет, потому что кто ему даст это сделать? А если надо платить налоги, то… Дальше догадайтесь сами", — сказал Евгений Сатановский в эфире "Вести FM".

Отметим, в интервью испанской газете El Pais сооснователь "Альфа-банка" Михаил Фридман заявил, что находится практически под домашним арестом. По его словам, средства, которые должны выделять ему власти Британии, крайне ограничены в сравнении со стоимостью жизни в Лондоне.

При этом он не знает, останется ли жить в столице Британии. Но покидать её он не хочет "по многим причинам".

На трудную жизнь после того, как против него были введены санкции, ранее жаловался и Пётр Авен. При этом и он не спешит покидать Лондон.

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Автор: Антон Куликов
Темы пётр авен евгений сатановский
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