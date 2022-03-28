Экономист отреагировал на идею властей РФ ввести бартерный расчёт с Западом

Директор Высшей школы финансов РЭУ Константин Ордов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой о возможном введении властями РФ перехода на бартер при расчётах с недружественными странами.

"Бартер нормой, наверное, не является ни в каком виде. Это, скорее, вынужденный атрибут, проявление нерыночных отношений. Потому что в рыночных отношениях валюты используются для обеспечения международной торговли. В этом смысле более выгодным является предложение перейти на рубли", — сказал специалист.

По его словам, экономическая наука развивалась десятилетиями не для возвращения к истокам. Как отметил эксперт, он не знает удачные примеры бартерных сделок в долгосрочной перспективе.

"Как вынужденная мера, скорее всего, это лучше, чем встретиться с заморозкой собственных средств за рубежом. Здесь хотя бы есть реальное текущее решение проблемы до того момента, когда мы переходим к транзакциям в рублях. Мера должна быть нацелена не на сохранение бартера, а на переход к каким-то более совершенным формам финансовых транзакций", — заключил экономист.

Ранее Дмитриева сообщила, что власти РФ допускают продажу углеводородов Западу в обмен на необходимые нашей стране товары.

"Ещё один вариант — это вообще переход на бартер или клиринг", — сказала парламентарий.