Согласно заявлению министра энергетики Украины Германа Галущенко, Киев откажется от оплаты за транзит российского газа в рублях в случае, если Москва выдвинет такое требование.
"Если завтра "Газпром" скажет, что будет рассчитываться за транзит в рублях, мы не перейдем на рубли. Это невозможно", — сказал Галущенко в беседе с "Экономической правдой".
Украинский министр уточнил, что сложности вызваны многосторонними договорённостями.
"Сначала нужно, чтобы европейцы (страны ЕС) платили рублями. Оно все связано. Невозможно рассчитываться здесь рублями, а здесь получать евро и доллары", — сказал Галущенко.
Министр энергетики Украины добавил, что Европа пока не готова к прекращению поставок газа из России вследствие отсутствия возможности рассчитываться за поставляемый газ в рублях.
23 марта Владимир Путин объявил о переходе на расчёты за российский газ в рубли при поставке топлива в недружественные страны. При этом цены на газ и объёмы поставок остаются прежними, согласно ранее заключённым договорённостям.
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