Эксперт: "У рубля нет ни шанса для серьёзного падения"

Усилия российского Центробанка по поддержке национальной валюты приносят свои плоды, считает главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

По его мнению, у рубля сейчас нет шансов для сколько-нибудь значительного падения: "В условиях резкого падения импорта, 80-процентной продажи валютной выручки и неухудшения политического фона у рубля нет никаких шансов для серьезного падения. Ждём ухода пары доллар-рубль в район 80-90 рублей за доллар".

При этом, полагает Алексей Антонов, при приближении к нижней границе указанного диапазона Центробанк может начать ослаблять свои меры. И в частности, понизить ключевую ставку, которая сейчас установлена на уровне 20 процентов.

При этом, полагает он, "на этом пути мы будем видеть периодические кратковременные просадки рубля".

Отметим, что в данном случае речь не было сказано о ещё одной весьма значительной мере. А именно: поручении президента России о продаже за рубли природного газа недружественным государствам.

Между тем, правительства стран "Большой семёрки" призвали компании не выполнять требование о расчётах за поставки в рублях. Там говорят, что платежи в рублях — одностороннее и явное нарушение существующих контрактов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет бесплатных поставок природного газа в случае отказа европейцев платить за них в рублях.