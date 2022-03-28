Названы страны Азии, готовые начать торговать с Россией в рублях

Согласно заявлению главы Федерации индийских экспортных организаций А Сакхтивела, торговля между Россией и Индией в рублях и рупиях будет начата уже в апреле. Детали новых торговых отношений между двумя странами прорабатываются Министерством финансов и Резервным банком Индии, сообщает Издание "Акценты".

В состав Федерации индийских экспортных организаций входят свыше 200 тысяч национальных компаний, часть которых стремится начать торговлю на российском рынке. До настоящего момента, по словам А Сакхтивела, экспорт Индии в Россию ограничивался очень малым ассортиментом продукции, преимущественно медикаментами, чаем и кофе.

Кроме Индии, сбытом аграрной продукции на российский рынок интересуется Вьетнам, готовый экспортировать морепродукты, фрукты, орехи кешью, и импортировать из РФ сырьё - сталь, уголь, пшеницу, древесину. Ради торговли с Россией Вьетнам готов перейти на расчёты в рублях и донг (вьетнамской валюте).

Также к числу азиатских стран, заинтересованных продолжать торговлю с РФ на её условиях, относится и Таиланд, которому не обойтись без российской нефти.