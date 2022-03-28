Вице-премьер Абрамченко поручила не допустить повышения цен на продукты

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерству промышленности и торговли подготовить меры по регулированию цен на продовольственные продукты. Она заявила, что нельзя допустить скачкообразного роста стоимости продуктов питания.

"В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой", — сказала Абрамченко, её слова приводит пресс-служба.

Впрочем, она добавила, что нет причин для паники: предпосылки для дефицита товаров отсутствуют, переработчики сельскохозяйственных продуктов обеспечивают Россию основными продовольственными товарами. Абрамченко заверила, что проблем с хлебобулочными изделиями также нет, но цена на них увеличилась из-за роста цен на сырьё и материалы для производства.