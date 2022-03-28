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Автор Юлия Миленина

В Госдуме допустили возможность перехода на бартер при расчётах с Западом

Экономика

Россия может перейти на бартер при расчётах с недружественными странами, которые ввели санкции. Об этом сообщила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

В Госдуме допустили возможность перехода на бартер при расчётах с Западом

В интервью РИА Новости она отметила, что власти РФ рассматривают возможность продажи западным странам газа, нефти, титана или никеля при условии, что они в ответ продадут товары, необходимые России.

"Ещё один вариант — это вообще переход на бартер или клиринг", — подчеркнула политик.

По словам Дмитриевой, государства, с которыми у РФ есть сбалансированное сальдо торгового баланса, имеют право самостоятельно определять, в какой валюте они готовы оплачивать продукт. При этом она пояснила, что в сложившихся обстоятельствах эти страны могут использовать доллар или евро исключительно в качестве счётной единицы.

Как отметила парламентарий, очень многие инструменты или схемы из советской системы подходят для расчётов с другими государствами, поэтому их стоит попробовать "реанимировать".

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчёты за газовые поставки в Европу в рубли.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова
Темы госдума оксана дмитриева
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