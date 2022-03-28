Министр энергетики ОАЭ считает невозможной замену нефти из России

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Аль-Мазруи высоко оценил российскую нефть и ее наличие на энергетическом рынке. Он заявил, что ни один производитель топлива в мире не сможет заменить Россию. Аль-Мазруи добавил, что страны ОПЕК+ должны работать сообща, не позволяя политике вмешиваться в нефтяной бизнес, сообщает Reuters.

Сейчас ОАЭ пытаются увеличить добычу сырья до 5 миллионов баррелей в сутки, но страна все равно не собирается выходить из объединения и не принимает односторонние сделки, заверил министр.

Одновременно с этим, глава национальной нефтяной компании Абу-Даби прогнозирует краткосрочный дефицит на энергетическом рынке. Он объясняет это тем, что спрос на топливо увеличился на 3 миллиона баррелей по сравнению с прошлым годом.