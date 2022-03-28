Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение о переходе на оплату российского газа рублями. По его словам, хотя точный порядок платежей ещё не определен, бесплатных поставок Европе ждать точно не стоит.

Как утверждает Песков, правительство и представители отрасли, включая Газпром, уже обсуждают возможную российскую политику на данном направлении. При этом Россия не готова заниматься "всеевропейской благотворительностью", заявляет пресс-секретарь президента.

Решение о новом порядке платежей за российский газ было принято российским лидером Владимиром Путиным 28 марта. Газпром и отраслевые ведомства должны перейти на рублевую оплату до 31 числа.