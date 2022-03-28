EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Степан Худяков

Агентство Fitch отозвало суверенный рейтинг России

Экономика

Санкции Евросоюза делают невозможной публичную оценку кредитных рисков в России, сообщает крупнейшее рейтинговое агентство Fitch Savings на своём официальном сайте. В связи с этим компания отзывает свой суверенный рейтинг России.

Агентство Fitch отозвало суверенный рейтинг России

Так агентство отреагировало на недавнее решение Брюсселя о полном запрете любых кредитных рейтингов в отношении российских организаций и юридических лиц, включая государственные. При этом Fitch было вынуждено отказаться от официального графика публикации подобных оценок, утвержденного европейскими регламентами.

Суверенным рейтингом называют оценку государственного долга определённой страны, рисков, связанных с покупкой его облигаций, и перспективу дефолта страны. На фоне спецоперации российских войск на территории Украины кредитные рейтинги России неоднократно снижались. Агентство Fitch даже заявляло об угрозе будущего дефолта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Степан Худяков, Редактор: Людмила Черткова
Темы рейтинг
Sberbank
Новости
Министр энергетики ОАЭ считает невозможной замену нефти из России
В Кремле назвали заявление Байдена о Путине "вызывающим тревогу"
Жительница Красноярска устроила судьбу в детсаду
Ветеран "Альфы" Гончаров объяснил смысл видео с пытками российских пленных
Тигран Кеосаян высказался об антивоенных акциях: "Идёт освободительная война"
Лавров заявил, что Запад всегда будет находить новые поводы для санкций
Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно
КНР: Пекин ответит на причинение ему ущерба антироссийскими санкциями США
Сенатор США Риш: слова Байдена о Путине ведут к огромным проблемам
Геолог оценил план Шольца отказаться от газа из РФ в этом году: "Валяет дурака"
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Мир. Новости мира
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать Третью мировую войну
Усам Оздемиров Успех противостояния Западу несовместим с логикой неоколониализма Усам Оздемиров Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова
Мир. Новости мира
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Британское издание опубликовало "пророчество" Ванги о Путине и судьбе России
Непознанное и необъяснимое
Британское издание опубликовало "пророчество" Ванги о Путине и судьбе России
Последние материалы
Ветеран "Альфы" Гончаров объяснил смысл видео с пытками российских пленных
Лавров заявил, что Запад всегда будет находить новые поводы для санкций
Успех противостояния Западу несовместим с логикой неоколониализма
Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно
КНР: Пекин ответит на причинение ему ущерба антироссийскими санкциями США
Сенатор США Риш: слова Байдена о Путине ведут к огромным проблемам
Геолог оценил план Шольца отказаться от газа из РФ в этом году: "Валяет дурака"
Депутат из Москвы оправдала жестокость украинских националистов
Песков прокомментировал слухи о разработке закона о "невозвращенцах"
Песков назвал чудовищными кадры с пытками российских военных на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников