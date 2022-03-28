Агентство Fitch отозвало суверенный рейтинг России

Санкции Евросоюза делают невозможной публичную оценку кредитных рисков в России, сообщает крупнейшее рейтинговое агентство Fitch Savings на своём официальном сайте. В связи с этим компания отзывает свой суверенный рейтинг России.

Так агентство отреагировало на недавнее решение Брюсселя о полном запрете любых кредитных рейтингов в отношении российских организаций и юридических лиц, включая государственные. При этом Fitch было вынуждено отказаться от официального графика публикации подобных оценок, утвержденного европейскими регламентами.

Суверенным рейтингом называют оценку государственного долга определённой страны, рисков, связанных с покупкой его облигаций, и перспективу дефолта страны. На фоне спецоперации российских войск на территории Украины кредитные рейтинги России неоднократно снижались. Агентство Fitch даже заявляло об угрозе будущего дефолта.