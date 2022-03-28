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Автор Екатерина Широкова

Ритейлеры рассказали, на сколько в России хватит техники Apple и Samsung

Экономика

Запаса техники от брендов, ограничивших свои поставки в Россию, в частности, Apple и Samsung, хватит на 2-3 месяца, заявили ритейлеры известных розничных торговых сетей в России.

Ритейлеры рассказали, на сколько в России хватит техники Apple и Samsung

По словам ритейлеров, сейчас производители пытаются выявить новые схемы поставок техники компаний, которые прекратили работу на российский рынок из-за санкций. Речь идёт о поставках, в том числе и через третьи страны.

"Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад", — пояснил в беседе с РБК представитель одной из крупных компаний по продаже техники.

Как пояснили ритейлеры, если выход из сложившейся ситуации с поставками не будет найден, то, вероятнее всего, место топовых производителей займут китайские и корейские конкуренты.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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