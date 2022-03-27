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Автор Светлана Нерадовская

Словакия договаривается с Катаром по поводу замены российского газа

Экономика

Согласно сообщению главы МИД Словакии Ивана Корчока, Словакия на фоне санкций против РФ проводит с Катаром переговоры насчёт возможности поставок газа вместо российского.

"Я провел сегодня переговоры с представителями Катара о возможных вариантах поставок сжиженного природного газа из этой страны", — сказал Корчок, выступая на международном форуме Doha Forum.

По словам министра иностранных дел, большая часть газа в страну — 85% — поставляется из России, а нефть, импортируемая Словакией, также исключительно российская.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби отметил в своём выступлении на Doha Forum, что заменить российский газ на европейском рынке поставками из других стран не так просто и быстро. По его словам, на процесс замещения потребуется не менее 5-7 лет.

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Автор: Светлана Нерадовская
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