Согласно сообщению главы МИД Словакии Ивана Корчока, Словакия на фоне санкций против РФ проводит с Катаром переговоры насчёт возможности поставок газа вместо российского.
"Я провел сегодня переговоры с представителями Катара о возможных вариантах поставок сжиженного природного газа из этой страны", — сказал Корчок, выступая на международном форуме Doha Forum.
По словам министра иностранных дел, большая часть газа в страну — 85% — поставляется из России, а нефть, импортируемая Словакией, также исключительно российская.
Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби отметил в своём выступлении на Doha Forum, что заменить российский газ на европейском рынке поставками из других стран не так просто и быстро. По его словам, на процесс замещения потребуется не менее 5-7 лет.
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