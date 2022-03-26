EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Хазин: Западу продемонстрировали только одну из возможностей РФ

Экономика

Экономист Михаил Хазин считает, что Россия пока продемонстрировали Западу только одну из тех возможностей влияния на ситуацию, которыми наша страна располагает.

Хазин: Западу продемонстрировали только одну из возможностей РФ

Речь о переводе расчётов за поставки природного газа недружественным странам за рубли. Эту инициативу президента России обсуждают вот уже несколько дней. На Западе заявляют, что контракты предусматривают оплату только в долларах и евро. Однако в Минэкономики Германии, например, сообщили, что не намерены вмешиваться в ситуацию.

По мнению Михаила Хазина, российский президент решил продемонстрировать, что у Российской Федерации есть рычаги повлиять на ситуацию. И если на Западе решат пойти ва-банк и не захотят цивилизованно разойтись, то получат много разных неприятностей. Пока что была продемонстрирована только одна, считает экономист.

Он считает, что если в Европе и в США возобладают рациональные силы, которые отменят санкции, то Россия воздержится от более жёстких мер. Но даже в этом случае, полагает Михаил Хазин, возвращение торговли газом за евро и доллары может быть только краткосрочным.

По мнению экономиста, высказанному им на на YouTube-канале «Интерпретация», российский лидер меняет правила игры и у Путина "есть в запасе некоторое количество ходов, которыми он эти правила может очень сильно изменить". 

По словам Михаила Хазина, уже и не столь важно, может ли вообще быть отменено решение относительно перехода на рубли в расчётах с недружественными странами. Он считает, что сейчас происходит распад мира на валютные зоны. И центром одной из них станет Российская Федерация, которая будет продавать свои товары за рубли, подчёркивает Михаил Хазин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов
Темы европа михаил хазин
Sberbank
Новости
Хазин: Западу продемонстрировали только одну из возможностей РФ
ВС Абхазии приведены в повышённую боевую готовность из-за учений НАТО в Грузии
Около Изюма ситуация кардинально изменилась в пользу ВС России
Байден: Путин не должен оставаться у власти
ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе
Популярную немецкую певицу затравили из-за отказа говорить о событиях на Украине
Новое оскорбление: Байден назвал Путина "мясником"
100 тысяч сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за ситуации на Украине
Кулеба попросил у Байдена вводить санкции против всех политиков РФ
Рамзан Кадыров призвал воткнуть в США осиновый кол
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Общество
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Общество
Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"
Мир. Новости мира
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Ирина Шлионская Розуэлловский инцидент — секретная операция Сталина? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Мир. Новости мира
Стало известно о скорой капитуляции Зеленского
Актёр Калягин назвал "неприличным" отъезд Чулпан Хаматовой из России
Общество
Актёр Калягин назвал "неприличным" отъезд Чулпан Хаматовой из России
Последние материалы
ВС Абхазии приведены в повышённую боевую готовность из-за учений НАТО в Грузии
Около Изюма ситуация кардинально изменилась в пользу ВС России
Байден: Путин не должен оставаться у власти
Розуэлловский инцидент — секретная операция Сталина?
ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе
Популярную немецкую певицу затравили из-за отказа говорить о событиях на Украине
Новое оскорбление: Байден назвал Путина "мясником"
100 тысяч сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за ситуации на Украине
Смертельно опасная бактерия заражала детей в Средневековье
Кулеба попросил у Байдена вводить санкции против всех политиков РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников