Хазин: Западу продемонстрировали только одну из возможностей РФ

Экономист Михаил Хазин считает, что Россия пока продемонстрировали Западу только одну из тех возможностей влияния на ситуацию, которыми наша страна располагает.

Речь о переводе расчётов за поставки природного газа недружественным странам за рубли. Эту инициативу президента России обсуждают вот уже несколько дней. На Западе заявляют, что контракты предусматривают оплату только в долларах и евро. Однако в Минэкономики Германии, например, сообщили, что не намерены вмешиваться в ситуацию.

По мнению Михаила Хазина, российский президент решил продемонстрировать, что у Российской Федерации есть рычаги повлиять на ситуацию. И если на Западе решат пойти ва-банк и не захотят цивилизованно разойтись, то получат много разных неприятностей. Пока что была продемонстрирована только одна, считает экономист.

Он считает, что если в Европе и в США возобладают рациональные силы, которые отменят санкции, то Россия воздержится от более жёстких мер. Но даже в этом случае, полагает Михаил Хазин, возвращение торговли газом за евро и доллары может быть только краткосрочным.

По мнению экономиста, высказанному им на на YouTube-канале «Интерпретация», российский лидер меняет правила игры и у Путина "есть в запасе некоторое количество ходов, которыми он эти правила может очень сильно изменить".

По словам Михаила Хазина, уже и не столь важно, может ли вообще быть отменено решение относительно перехода на рубли в расчётах с недружественными странами. Он считает, что сейчас происходит распад мира на валютные зоны. И центром одной из них станет Российская Федерация, которая будет продавать свои товары за рубли, подчёркивает Михаил Хазин.