100 тысяч сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за ситуации на Украине

В крупнейшей ассоциации сельхозпроизводителей Италии Coldiretti рассказали, что около 100 тысяч предприятий страны сейчас находятся на грани закрытия. Это связано с последствиями пандемии коронавируса и ситуацией на Украине.

Так, согласно последней статистике, закрыться могут порядка 11% итальянских сельхозкомпаний, а около 30% работают в убыток. Эксперты также отмечают, что усиливают их печальное положение рост цен на удобрения (170%), на дизельное топливо (129%) и на корм для скота (90%).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что над миром нависла угроза нехватки продовольствия. Такие последствия повлекут за собой антироссийские санкции.