EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рамзан Кадыров призвал воткнуть в США осиновый кол
Дипломаты РФ направили в МИД Греции ноту по поводу осквернения памятника
Кадыров рассказал о поддержке России всем исламским миром
В Москве задержали архитектора Сергея Ситара за 15-метровый жёлто-синий плакат
Турция переговорила с Москвой и Киевом из-за мины в Босфоре
Офицер ВСУ рассказал, как его батальон пытается покинуть Мариуполь
В Южной Осетии рассказали об отправке военных в Донбасс
Автор Валентина Севрюгина

100 тысяч сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за ситуации на Украине

Экономика

В крупнейшей ассоциации сельхозпроизводителей Италии Coldiretti рассказали, что около 100 тысяч предприятий страны сейчас находятся на грани закрытия. Это связано с последствиями пандемии коронавируса и ситуацией на Украине. 

Так, согласно последней статистике, закрыться могут порядка 11% итальянских сельхозкомпаний, а около 30% работают в убыток. Эксперты также отмечают, что усиливают их печальное положение рост цен на удобрения (170%), на дизельное топливо (129%) и на корм для скота (90%). 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что над миром нависла угроза нехватки продовольствия. Такие последствия повлекут за собой антироссийские санкции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Валентина Севрюгина
италия украина
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Общество
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Мир. Новости мира
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Ирина Шлионская Смертельно опасная бактерия заражала детей в Средневековье Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям Любовь Степушова
Общество
Актёр Калягин назвал "неприличным" отъезд Чулпан Хаматовой из России
Мир. Новости мира
Стало известно о скорой капитуляции Зеленского
Польский генерал: Калининградская область — это земли Польши
Мир. Новости мира
Польский генерал: Калининградская область — это земли Польши
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Общество
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Мир. Новости мира
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Ирина Шлионская Смертельно опасная бактерия заражала детей в Средневековье Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям Любовь Степушова
Общество
Актёр Калягин назвал "неприличным" отъезд Чулпан Хаматовой из России
Мир. Новости мира
Стало известно о скорой капитуляции Зеленского
Польский генерал: Калининградская область — это земли Польши
Мир. Новости мира
Польский генерал: Калининградская область — это земли Польши
Последние материалы
100 тысяч сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за ситуации на Украине
Смертельно опасная бактерия заражала детей в Средневековье
Кулеба попросил у Байдена вводить санкции против всех политиков РФ
Рамзан Кадыров призвал воткнуть в США осиновый кол
Дипломаты РФ направили в МИД Греции ноту по поводу осквернения памятника
Кадыров рассказал о поддержке России всем исламским миром
В Москве задержали архитектора Сергея Ситара за 15-метровый жёлто-синий плакат
Турция переговорила с Москвой и Киевом из-за мины в Босфоре
Офицер ВСУ рассказал, как его батальон пытается покинуть Мариуполь
В Южной Осетии рассказали об отправке военных в Донбасс
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников