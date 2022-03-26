Компанию "Мегафон" вычеркнули из ассоциации операторов связи GSMA

Международное объединение операторов GSMA не желает видеть в своих рядах российскую телекоммуникационную компанию "Мегафон".

В GSMA входят российские мобильные операторы МТС, "Билайн" и Tele2. "Мегафон" по каким-то причинам вычеркнули из списка компаний, входящих в ассоциацию.

"Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, у этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса", — цитирует слова представителей компании "Мегафон" изданию "Ведомости".

Деятельность GSMA направлена на выработку технических стандартов. Ассоциация принимает решение о выборе технологий, которые лгут в основу для работы телекоммуникационных сетей нового поколения.

В начале марта украинские мобильные операторы заблокировали связь для абонентов с российскими номерами.