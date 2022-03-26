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Автор Елена Былкина

Олаф Шольц: "Мы станем независимы от российского газа"

Экономика

Канцлер Германии Олаф Шольц признал зависимость страны от российского газа, однако уверен, что в Берлине найдут альтернативные источники энергии быстрее, чем многие ожидают.

Олаф Шольц: "Мы станем независимы от российского газа"

Шольц выступил в Брюсселе, где рассказал о итогах саммита ЕС.

"Мы станем независимы от российского газа быстрее, чем многие могут этого ожидать", — цитирует слова канцлер ФРГ ТАСС.

Шольц отметил, что Германия менее зависима от российских поставок голубого топлива, чем другие страны Европы. Он уверен, что начался процесс поиска решений, который позволит странам ЕС отказаться от газа из России.

Ранее Шольц объяснял, что отказ от поставок российских энергоносителей должен осуществляться постепенно, так как резкое прекращение поставок несёт за собой существенные риски.

"Не будут отапливаться квартиры, больницы, дома престарелых и школы и что не будут получать энергию промышленные предприятия. На кону оказались бы сотни тысяч рабочих мест", — объяснил канцлер ФРГ.

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Автор: Елена Былкина
Темы германия олаф шольц
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