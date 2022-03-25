Жители Берлина жалуются на дефицит и дорогивизну продуктов: "На что нам жить?"

Граждане Германии столкнулись с исчезновением из магазинов товаров первой необходимости.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале репортаж из Берлина. В ролике жители столицы Германии жалуются на подступающий кризис продовольствия.

"Я попросту буду голодать", "Масла нет… Масла всегда нет", "На что нам жить?" — берлинцы сетуют на то, что шоппинг никогда больше не будет прежним", — написала журналистка в своём микроблоге.

Симоньян напомнила, что немцы еще не оправились от ограничений, связанных с пандемией коронавируса, когда они массово скупали туалетную бумагу.

"Теперь на очереди срочная скупка дефицитных продуктов. Масло пропало, муку не найти, помидоры дорожают, а конца и края этому не видать. Впрочем, полки с туалетной бумагой местами тоже пустые — видимо, хватают уже на рефлексе", — рассказала телеведущая.

Симоньян отметила, что за последнюю пару недель цены на отдельные категории товаров в Германии выросли до 41%. Таким образом по немцам ударили последствия антироссийских санкций.

"Немцы познакомились с концептом "не больше одной/двух/трех (нужное подчеркнуть) пачек в одни руки", — объяснила журналистка.