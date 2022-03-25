EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Российский олигарх Пётр Авен пожаловался на бедственное положение

Экономика

Экс-председатель совета директоров "Альфа-Банка" Пётр Авен рассказал, как трудно ему приходится под гнётом санкций. Он заявил, что не может нанять даже уборщицу.

Российский олигарх Пётр Авен пожаловался на бедственное положение

В 2021 году Пётр Авен был призван 529-м самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивалось в 5,3 миллиарда долларов. Всё изменилось после того, как в 2022 году Авен был включён в санкции ЕС, которые стали реакцией Запада на начало спецоперации на Украине.

Теперь бывший глава "Альфа-Банка" признался, что находится в бедственном положении.

"Смогу ли я нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить", — пожаловался российский олигарх в интервью изданию Financial Times.

Авен раскритиковал санкции, заявив, что они были применены на "ложной и необоснованной основе.

В 2021 году Авен нанял для рекламы "Альфа-Банка" рэпера Моргенштерна. Его решение подвергли резкой критике. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина
Темы пётр авен моргенштерн
Sberbank
Новости
В Кремле заявили о тяжёлом состоянии Жириновского: слава богу, он жив
Российский олигарх Пётр Авен пожаловался на бедственное положение
Политолог рассказал о последствиях отказа ЕС покупать российский газ в рублях
Гендиректор АРФП Дмитриев объяснил нехватку лекарств после введения санкций
"Чтобы вычислить крота": весть о смерти Жириновского могли слить специально
ФСБ: задержан шпион СБУ в Москве, собиравший данные о журналистах
Лавров: России объявили тотальную гибридную войну
Украинские военные применяют боеприпасы с белым фосфором, заявил Кадыров
Приходько призвала "отрезать от Украины" Лорак и Лободу
Володин обрушился на сенатора и СМИ, сообщивших о смерти Жириновского
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Россия взяла курс на присоединение Украины
Новости Украины
Россия взяла курс на присоединение Украины
Экономика и бизнес
"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС
Мир. Новости мира
Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине
Любовь Степушова США ищут повод для ввода войск НАТО на Украину Любовь Степушова Усам Оздемиров Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT Усам Оздемиров Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская
Общество
Украинский рэпер Потап отказался от российских музыкальных премий
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Экономика и бизнес
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Последние материалы
"Чтобы вычислить крота": весть о смерти Жириновского могли слить специально
ФСБ: задержан шпион СБУ в Москве, собиравший данные о журналистах
Лавров: России объявили тотальную гибридную войну
США ищут повод для ввода войск НАТО на Украину
Украинские военные применяют боеприпасы с белым фосфором, заявил Кадыров
Приходько призвала "отрезать от Украины" Лорак и Лободу
Володин обрушился на сенатора и СМИ, сообщивших о смерти Жириновского
Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT
Сенатор Пронюшкин извинился за сообщение о "смерти" Жириновского
Константин Хабенский ответил на вопрос об эмиграции из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников