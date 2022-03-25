Российский олигарх Пётр Авен пожаловался на бедственное положение

Экс-председатель совета директоров "Альфа-Банка" Пётр Авен рассказал, как трудно ему приходится под гнётом санкций. Он заявил, что не может нанять даже уборщицу.

В 2021 году Пётр Авен был призван 529-м самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивалось в 5,3 миллиарда долларов. Всё изменилось после того, как в 2022 году Авен был включён в санкции ЕС, которые стали реакцией Запада на начало спецоперации на Украине.

Теперь бывший глава "Альфа-Банка" признался, что находится в бедственном положении.

"Смогу ли я нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить", — пожаловался российский олигарх в интервью изданию Financial Times.

Авен раскритиковал санкции, заявив, что они были применены на "ложной и необоснованной основе.

В 2021 году Авен нанял для рекламы "Альфа-Банка" рэпера Моргенштерна. Его решение подвергли резкой критике.