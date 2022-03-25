Румыния не считает возможным ввести санкции против РФ в сфере энергетики

Глава Румынии Клаус Йоханнис признался, что в Евросоюзе многие страны зависят от российского газа, поэтому отказаться от голубого топлива из РФ не представляется возможным.

Йоханнис отметил, что некоторые страны в Европе могут отказаться от покупки российских энергоносителей, но другие государства почти полностью зависят от газа и нефти из России.

"Понятно, что на данный момент вводить санкции в этой сфере нереально", — цитирует слова президента Румынии РИА Новости.

Он объяснил, что страны не могут применять санкции, которые больнее ударят по ним самим, чем по России.

"Мы приняли решение отказаться от импорта энергоресурсов из России постепенно и как можно скорее, но эту смену поставщиков нельзя сделать с сегодняшнего дня на завтра, на это уходят месяцы или даже годы. Мы полны решимости сделать это, поскольку намерены отказываться от все большего количества ископаемого топлива и переходить на возобновляемые источники энергии", — сказал Йоханнис.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан выступил против распространения антироссийских санкций на энергоносители, так как это привело бы к остановке венгерской экономики в кратчайший срок. Орбан объяснил, что 85% газа и 60% нефти поступают из России.