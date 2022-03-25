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Автор Елена Былкина

В Центробанке РФ объяснили, где хранится российское золото

Экономика

Великобритания пригрозила заморозить золотой резерв России. В Центробанке рассказали о местонахождении российского запаса золота.

В Центробанке РФ объяснили, где хранится российское золото

Представители государственной финансовой системы заверили, что российское золото хранится в нашей стране.

"Всё золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", — цитирует заявление ЦБ РФ Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции против РФ могут затронуть не только валютные резервы страны, но и её золотой запас. По словам британского лидера, Россия должна потерять возможность конвертировать своё золото в наличные средства.

По данным интернет-издания о бизнесе VC.ru, Центробанк раз в год публикует состав резерва по активам. На 4 марта размер резервов составлял $643 миллиарда, но данные по структуре есть лишь на 30 июня 2021 года, и вот они:

  • $311 миллиардов — ценные бумаги иностранных эмитентов;
  • $152 миллиарда — наличная валюта на депозитах в других странах;
  • $132 миллиарда — золото, находящееся на территории России;
  • $30 миллиардов — в Международном Валютном Фонде.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что никто не ожидал решения Запада заморозить активы Банка России.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы сергей лавров золотовалютные резервы
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