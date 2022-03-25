Великобритания пригрозила заморозить золотой резерв России. В Центробанке рассказали о местонахождении российского запаса золота.
Представители государственной финансовой системы заверили, что российское золото хранится в нашей стране.
"Всё золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", — цитирует заявление ЦБ РФ Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции против РФ могут затронуть не только валютные резервы страны, но и её золотой запас. По словам британского лидера, Россия должна потерять возможность конвертировать своё золото в наличные средства.
По данным интернет-издания о бизнесе VC.ru, Центробанк раз в год публикует состав резерва по активам. На 4 марта размер резервов составлял $643 миллиарда, но данные по структуре есть лишь на 30 июня 2021 года, и вот они:
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что никто не ожидал решения Запада заморозить активы Банка России.
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