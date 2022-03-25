В Центробанке РФ объяснили, где хранится российское золото

Великобритания пригрозила заморозить золотой резерв России. В Центробанке рассказали о местонахождении российского запаса золота.

Представители государственной финансовой системы заверили, что российское золото хранится в нашей стране.

"Всё золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", — цитирует заявление ЦБ РФ Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции против РФ могут затронуть не только валютные резервы страны, но и её золотой запас. По словам британского лидера, Россия должна потерять возможность конвертировать своё золото в наличные средства.

По данным интернет-издания о бизнесе VC.ru, Центробанк раз в год публикует состав резерва по активам. На 4 марта размер резервов составлял $643 миллиарда, но данные по структуре есть лишь на 30 июня 2021 года, и вот они:

$311 миллиардов — ценные бумаги иностранных эмитентов;

$152 миллиарда — наличная валюта на депозитах в других странах;

$132 миллиарда — золото, находящееся на территории России;

$30 миллиардов — в Международном Валютном Фонде.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что никто не ожидал решения Запада заморозить активы Банка России.