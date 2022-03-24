Симоньян высказалась об отказе Европы платить рублями за газ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала повод, который страны Европы придумали для отказа оплачивать поставки газа в рублях.

На Западе заявили, что в контрактах на поставки газа прописано, что оплата производится в долларах и евро.

Симоньян показалось это заявление лицемерным. Она напомнила, как эти же люди отменили все контракты с RT. Некоторые контракты, по словам журналистки, были заключены аж до 35-го года.

"Те же люди теперь с ангельскими лицами говорят, что платить за газ в рублях нельзя, потому что это не соответствует контракту. Май френдз, это вы отменили в этом вашем так называемом цивилизованном мире само понятие контракта. Вы сами. Теперь живите с этим", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Ранее в Польше заявили о невозможности платить за российский газ рублями.