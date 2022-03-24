В Министерстве труда подсчитали россиян, которых отправили в отпуск без сохранения заработной платы.
В ведомстве не считают происходящее увольнениями, так как "большинство компаний в условиях антироссийских санкций пытаются сохранить трудовые коллективы.
Для обозначения новых явлений на рынке труда выбрали термины "высвобождение" и "выведение в простой". Этими словами обозначают работников, которые ушли в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты.
"Почти 14 тысяч работников находятся в отпуске без сохранения зарплаты. Этот показатель практически не менялся с начала марта. К высвобождению заявлено порядка 59 тысяч человек, это на 10% больше, чем на 1 марта. При этом мы не фиксируем информации о массовых высвобождениях, о которых организация должна заранее предупреждать", — цитирует слова замминистра труда и социальной защиты Елены Мухтияровой Telegram-канал "Подъём".
В Министерстве отметили, что на данный момент "в простой выведено почти 95 тысяч работников, что в 2,5 раза выше, чем на 1 марта. Эта, цифра, по словам представителей ведомства, на порядок меньше, чем в пик пандемии коронавируса.
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