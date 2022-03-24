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Автор Евгения Васильева

Аналитик отреагировал на прекращение МВД плановых проверок бизнеса

Экономика

Военный аналитик Игорь Герасимов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщение пресс-центра МВД РФ об отмене плановых проверок бизнеса, кроме напрямую затрагивающих вопросы безопасности.

Аналитик отреагировал на прекращение МВД плановых проверок бизнеса

"Я думаю, что, на самом деле, ничего тут страшного нет, рисков я не вижу. Такая мера, вероятно, нужна, чтобы сейчас нашу экономику не крушить", — объяснил специалист.

Также он подчеркнул, что безопасности на самом деле не существует в правильном понимании этого слова. Она построена на коммерческих схемах, которые обеспечивают интересы топ-менеджмента, сказал эксперт.

"Бизнес и так цены повышал и делал, что хотел. А в специальной операции есть плюс. Понятно, что мы все можем осуждать, что люди гибнут, не все согласны с этим. Но мы перебили пандемийный ажиотаж, пандемийный психоз в экономике, который наш топ-менеджмент накручивал", — отметил собеседник издания.

Ранее в МВД сообщили, что правоохранители прекращают плановые проверки предпринимателей. Исключением стали вопросы безопасности, заявили в пресс-службе.

"Первый заместитель министра (Александр Горовой. — Прим. ред.) дал дополнительное указание отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности", — сказали представители министерства в разговоре с РИА Новости.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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