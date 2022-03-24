Военный аналитик Игорь Герасимов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщение пресс-центра МВД РФ об отмене плановых проверок бизнеса, кроме напрямую затрагивающих вопросы безопасности.
"Я думаю, что, на самом деле, ничего тут страшного нет, рисков я не вижу. Такая мера, вероятно, нужна, чтобы сейчас нашу экономику не крушить", — объяснил специалист.
Также он подчеркнул, что безопасности на самом деле не существует в правильном понимании этого слова. Она построена на коммерческих схемах, которые обеспечивают интересы топ-менеджмента, сказал эксперт.
"Бизнес и так цены повышал и делал, что хотел. А в специальной операции есть плюс. Понятно, что мы все можем осуждать, что люди гибнут, не все согласны с этим. Но мы перебили пандемийный ажиотаж, пандемийный психоз в экономике, который наш топ-менеджмент накручивал", — отметил собеседник издания.
Ранее в МВД сообщили, что правоохранители прекращают плановые проверки предпринимателей. Исключением стали вопросы безопасности, заявили в пресс-службе.
"Первый заместитель министра (Александр Горовой. — Прим. ред.) дал дополнительное указание отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности", — сказали представители министерства в разговоре с РИА Новости.
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