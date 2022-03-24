Екатеринбург может стать хабом для торговли с Ираном

Для развития торговых отношений между Ираном и центрально-восточной частью России, считает посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в России Казем Джалали, большим транспортным узлом может стать Екатеринбург.

"Мы в качестве Исламской Республики Иран заинтересованы в том, чтобы развивать отношения со всеми российскими регионами и использовать те возможности, которые есть в этой большой стране. Но в настоящее время наши торговые отношения между ИРИ и Россией исключительно сконцентрированы на западе России, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге", — отметил Джалали.

Несмотря на наличие в центре и на востоке России больших потенциальных возможностей для транзита, иранская сторона рассматривает в качестве большого транспортно-перегрузочного узла уральский регион.

Посол подчеркнул, что "хабом для развития отношений между Ираном и центром и востоком России может стать Свердловская область и Екатеринбург".

На пресс-брифинге посол сообщил представителям СМИ, что в настоящее время рассматривается вопрос об открытии дипломатического представительства Ирана в столице Урала.