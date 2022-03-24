Промышленники Австрии протестуют против отказа от российского газа

Решительный отказ от российского топлива самым губительным образом скажется на экономике и энергетике Австрии, ставя под угрозу исчезновения промышленные производства и множество рабочих мест. Такое мнение высказал Георг Книлль, возглавляющий Объединение промышленников Австрии, накануне обсуждения очередного пакета санкций против РФ, которое пройдёт в Брюсселе.

Книлль подчеркнул, что до сих пор его организация поддерживала все антироссийские санкции, принимаемые Евросоюзом, которые направлены "против наступательной войны России на Украине, противоречащей международному праву".

Однако теперь, по мнению главы промышленников Австрии, под угрозой оказывается их собственная энергобезопасность.

"Те, кто призывает к резкому и незапланированному прекращению поставок нефти и газа из России, должны сначала объяснить, где и как такие страны, как Австрия, должны получить необходимые источники энергии в краткосрочной перспективе. Перекрытие газового крана в одночасье имело бы катастрофические последствия для нашей повседневной жизни, нашего энергоснабжения и нашей экономики в целом", — напомнил Книлль, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что отказ от российского топлива повлечёт за собой крах промышленности и уничтожение рабочих мест. Книлль добавил, что Австрии пока просто нечем заменить газ из России.