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Автор Светлана Нерадовская

В Кремле дали пояснение по поводу перехода на оплату за газ на рубли

Экономика

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал пояснение относительно перехода на оплату за российский газ на рубли.

В Кремле дали пояснение по поводу перехода на оплату за газ на рубли

По словам Пескова, детали этих изменений будут разъясняться по мере осуществления контактов с потребителями, попросив дождаться этого момента.

У Пескова журналисты спросили, есть ли вероятность того, что Запад не захочет продолжать закупки российского газа за рубли.

"Президент вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия для того, чтобы эта оплата проходила в рублях. Соответственно по мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа и как будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию. Давайте дождёмся этого момента", — предложил Песков.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что расчёт за поставки природного газа странами Европы и США будет производиться в рублях, при этом экспорт топлива за границу будет продолжаться в прежних объёмах и по прежним ценам.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы дмитрий песков
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