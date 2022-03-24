Капустянский объяснил, чем "аукнутся" санкции для ЕС: рост цен и забастовки

Санкции против России от Евросоюза уже ударили по экономическому положению в Европе, однако, западные власти не собираются останавливаться и готовят новые пакеты ограничений. Как заявил независимый финансовый советник Иван Капустянский, это может привести страны-участницы к масштабному экономическому кризису.

Эксперт подчеркнул, что пока рестрикции не коснулись топливного сегмента, так как Европа жизненно зависит от российского газа и нефти.

"Физических ограничений на импорт нефти и газа в Европу из нашей страны пока нет, они только обсуждаются, однако цены на бензин и коммунальные платежи в странах Евросоюза уже взлетели до такой степени, что в некоторых странах перестали быть рентабельными грузоперевозки и начались массовые забастовки", — пояснил Капустянский в беседе со "Свободной прессой".

Однако эксперт считает, что это не предел повышения цен, которые впоследствии, вызовут ещё большее недовольство граждан ЕС.

Как подчеркнул Капустянский, индекс роста цен в США достиг уже 7,9%, а в ЕС — 5,9%, и вряд ли в ближайшее время снизится.

"Для экономики ЕС эта ситуация грозит стагфляцией, когда растёт инфляция и снижается экономика. Стагфляция страшна тем, что обычные монетарные и фискальные методы управления экономикой перестают эффективно работать, а, значит, высок риск развития полномасштабного экономического кризиса", — резюмировал эксперт.