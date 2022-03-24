Расчёт за газ в рублях встревожил украинцев

Решение президента России Владимира Путина о переходе на рубли при расчёте за поставки газа с недружественными странами озадачили контрагентов "Газпрома" в Европе. Причем озадачило настолько, что они — в большинстве своём — до сих пор никак на "новшество" не отреагировали.

Только ассоциация металлургической промышленности Германии предупредила о "возросшем" риске остановки предприятий, да Сербия сказала, что ей всё равно, как платить за газ: рублями, значит рублями.

А вот на Украине, похоже, такой "разворот" власти озадачил изрядно. И там попытались сделать из решения Путина очередную страшилку:

"РФ открыла антиевропейский фронт. Финансовый, -написал в соцсети Михаил Подоляк, советник Офиса украинского президента. — Перевод расчетов за газ в рубли и отказе от долларов и евро спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение. Это второй шаг к эскалации. Первый — угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь Украине".