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Автор Екатерина Широкова

Экономист Лавровский: США могут украсть золотые запасы, заблокировать — вряд ли

Экономика

В сенате США заявили о намерении обсудить с американским Минфином возможность блокировки золотых резервов России на сумму около $132 млрд. В беседе с Pravda. Ru экономист, бывший председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике, член экспертного совета в Общественной организации "Деловая Россия" Игорь Лавровский пояснил, как это отразится на простых россиянах.

золотовалютный резерв, экономика России
 

По словам Лавровского, в принципе такого прецедента, как "блокировка" золотых резервов, быть не может.

Морозь, не морозь

Прежние санкции, которые ввели США против запасов России, предусматривали "заморозку", но и она не отразится на жизни граждан России.

"Абсолютно ничем не чревато для простых россиян. Потому что было бы интересно понять, что это за блокировка такая. Золото находится в России, во-первых. Во-вторых, необязательно продавать золото, можно продавать расписки, в золоте выраженные. То есть золото может не покидать сейфа для того, чтобы им успешно торговать. Механизма такого, запрета торговать золотом, мир ещё не видел", — пояснил экономист.

А вот прецеденты кражи золотых запасов были, уточняет Лавровский. По его словам, есть ряд стран, которые никак не могут обратно забрать "своё кровное" у Штатов.

Что же касается запрета на торговлю золотом и прочего использования резерва, не более чем ход пропаганды, считает экономист.

"Как можно запретить другой стране торговать золотом я, честно говоря, не понимаю. Я даже думаю, что они сами не понимают. Мне так кажется. Это уже какой-то пропагандистский ход. Ребята, давайте ещё дышать запретим, торговать газировкой, торговать золотом. Я не уверен, что они сами представляют, как они могут это сделать", — резюмировал собеседник.

Всё уже произошло

По словам профессора, доктора экономических наук, председателя Совета Межрегиональной общероссийской организации "Союз потребителей финансовых услуг" Игоря Костикова, всё, что могло произойти в контексте "отголосков" санкционных действий со стороны Запада, уже произошло. И "запугивание" более тяжёлыми последствиями — не более чем нагнетание ситуации.

"Это, конечно, повлияло, в том числе, на изменение курса. Потому что это частично обеспечение рубля. Но я не думаю, что это будут какие-то последствия для рядовых россиян. Последствия уже произошли. Других последствий не будет", — успокоил профессор.

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Роль золота в экономике России
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
Темы сша россия игорь костиков
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