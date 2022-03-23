Как показали опросы, проведенные социологическим институтом Civey по заказу издания Spiegel, половина жителей Германии выступает против отказа от поставок газа из России, пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Так:
48% — против введения эмбарго на импорт газа;
41% — за запрет на поставки газа из РФ;
11% — затруднились ответить.
Ранее в среду, 23 марта, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату за газ от других стран в рублях, что мгновенно вызвало неоднозначную реакцию у ряда европейских газовых операторов. В частности, глава немецкого Zukunft Gas Тимм Келер заявил представителям СМИ, что они "сбиты с толку" и пока не знают, какие последствия все это будет иметь для торговли газом.
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Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.