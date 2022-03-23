Жители Германии выступают против отказа от поставок российского газа

Как показали опросы, проведенные социологическим институтом Civey по заказу издания Spiegel, половина жителей Германии выступает против отказа от поставок газа из России, пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Так:

48% — против введения эмбарго на импорт газа;

41% — за запрет на поставки газа из РФ;

11% — затруднились ответить.

Ранее в среду, 23 марта, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату за газ от других стран в рублях, что мгновенно вызвало неоднозначную реакцию у ряда европейских газовых операторов. В частности, глава немецкого Zukunft Gas Тимм Келер заявил представителям СМИ, что они "сбиты с толку" и пока не знают, какие последствия все это будет иметь для торговли газом.