Эксперт о расчётах за газ в рублях: "Сами придумывайте, где эти рубли взять"

Старший инвестиционный консультант УК Альфа-Капитал Алексей Климюк оценил решение Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли.

Климюк отметил, что доллары и евро стали для России "токсичными", так как страна не сможет складывать их в золотовалютные резервы.

"Возникает вопрос — а зачем нам эти валюты ввозить в страну вообще", — цитирует слова эксперта Telegram-канал Ксения Собчак "Кровавая барыня".

Климюк считает, что покупатель сам должен решать, где взять рубли для приобретения российского газа.

"Красивое решение не заставило себя ждать. Нужен газ? Платить теперь будете в рублях. Теперь сами придумывайте, где эти рубли взять", — сказал специалист в области инвестиций.

Эксперт предполагает, что в Европе, чтобы обеспечить приток рублей, нужно что-то экспортировать.

"Возможно, им придётся снимать послабления на экспорт. Либо придётся согласиться на то, что мы будем платить им по долгам в рублях, чтобы им было, чем с нами рассчитываться за газ. В общем, интересная картина складывается", — считает Климюк.

От газа быстро не откажутся, уверен эксперт, так как в хранилищах его мало, а быстро нарастить поставки невозможно.