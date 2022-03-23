Недавно принятое решение Путина принимать оплату за газ в рублях привело в замешательство европейских газовых операторов. Некоторые страны уже отреагировали на нововведение.
Глава немецкого Zukunft Gas Тимм Келер уже заявил агентству DPA, что газовая промышленность "сбита с толку":
"Какие конкретно последствия это будет иметь для торговли газом, пока мы не можем прогнозировать к настоящему моменту".
Как пишет Telegram-канал "Тайная канцелярия", Австрия пока не готова к альтернативе, как заявил сегодня глава австрийской OMV, за газ из России они будут платить в евро, поскольку нет другой договорной базы. В Италии же пока боятся делать резкие шаги — решения пока никакие не принимались, но есть робкие заявления, что все же следует продолжать производить оплату в в евро.
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