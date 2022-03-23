Страны Европы "сбиты с толку" решением Путина оплачивать газ в рублях

Недавно принятое решение Путина принимать оплату за газ в рублях привело в замешательство европейских газовых операторов. Некоторые страны уже отреагировали на нововведение.

Глава немецкого Zukunft Gas Тимм Келер уже заявил агентству DPA, что газовая промышленность "сбита с толку":

"Какие конкретно последствия это будет иметь для торговли газом, пока мы не можем прогнозировать к настоящему моменту".

Как пишет Telegram-канал "Тайная канцелярия", Австрия пока не готова к альтернативе, как заявил сегодня глава австрийской OMV, за газ из России они будут платить в евро, поскольку нет другой договорной базы. В Италии же пока боятся делать резкие шаги — решения пока никакие не принимались, но есть робкие заявления, что все же следует продолжать производить оплату в в евро.