Bloomberg утверждает, что Эльвира Набиуллина пыталась оставить свой пост главы Центробанка, однако Владимир Путин выступил против этого решения.
По данным издания, попытку уйти в отставку Набиуллина предприняла вскоре после начала спецоперации на Украине. Её решение не поддержал президент России.
Bloomberg сообщает, что в Центробанке наблюдается сильная текучка кадров.
"В какой-то момент темп увольнений был настолько интенсивным, что у IT-отдела не хватило рук для закрытия учётных записей", — сообщает один из источников Bloomberg.
Центробанк Эльвира Набиуллина возглавила в 2013 году, в 2017 году её полномочия были продлены на пять лет. 24 июля 2022 года глава ЦБ должна была оставить свою должность, но Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центрального банка России.
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