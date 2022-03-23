Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку

Bloomberg утверждает, что Эльвира Набиуллина пыталась оставить свой пост главы Центробанка, однако Владимир Путин выступил против этого решения.

По данным издания, попытку уйти в отставку Набиуллина предприняла вскоре после начала спецоперации на Украине. Её решение не поддержал президент России.

Bloomberg сообщает, что в Центробанке наблюдается сильная текучка кадров.

"В какой-то момент темп увольнений был настолько интенсивным, что у IT-отдела не хватило рук для закрытия учётных записей", — сообщает один из источников Bloomberg.

Центробанк Эльвира Набиуллина возглавила в 2013 году, в 2017 году её полномочия были продлены на пять лет. 24 июля 2022 года глава ЦБ должна была оставить свою должность, но Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центрального банка России.