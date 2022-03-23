Экономист Григорий Баженов объяснил, как странам ЕС удастся пережить отказ от российских нефти и газа.
Эксперт отметил, что цены на газ в Европе вырастут, однако наступающий тёплый сезон спасет население Запада.
Правительство Европы принимает программы помощи домохозяйствам с низкими доходами. Планируется также поддерживать уязвимые страны в рамках механизмов европейской солидарности.
Европейские экономисты считают, что сокращение российского импорта необходимо с точки зрения политики, морали, экономики и экологии. В Европе стремятся избавиться от зависимости от ископаемого топлива, а Россию называют ненадежным поставщиком.
"В общем, боюсь, что отказ от российского газа и нефти стал более вероятен, чем раньше", — цитирует слова Баженова Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".
Экономист считает, что потери российской экономики от запрета на импорт энергоносителей из России кратно выше, чем потери ЕС.
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