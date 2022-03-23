Сильно ли пострадает Европа из-за отказа от российских нефти и газа

Экономист Григорий Баженов объяснил, как странам ЕС удастся пережить отказ от российских нефти и газа.

Эксперт отметил, что цены на газ в Европе вырастут, однако наступающий тёплый сезон спасет население Запада.

Правительство Европы принимает программы помощи домохозяйствам с низкими доходами. Планируется также поддерживать уязвимые страны в рамках механизмов европейской солидарности.

Европейские экономисты считают, что сокращение российского импорта необходимо с точки зрения политики, морали, экономики и экологии. В Европе стремятся избавиться от зависимости от ископаемого топлива, а Россию называют ненадежным поставщиком.

"В общем, боюсь, что отказ от российского газа и нефти стал более вероятен, чем раньше", — цитирует слова Баженова Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Экономист считает, что потери российской экономики от запрета на импорт энергоносителей из России кратно выше, чем потери ЕС.