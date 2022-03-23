Россия в состоянии остановить половину АЭС США

Вице-премьер Александр Новак заявил пару дней назад, что в правительстве изучают вопрос о запрете на экспорт урана в США. В качестве ответной меры, разумеется, после эмбарго, которое ввёл Вашингтон на поставки российских энергоресурсов.

Из США была информация, что там рассматривают вопрос о запрете импорта урана из России. При этом американские компании, занятые в этой сфере, выступают против запрета, поскольку возместить получаемый из России уран нечем. Российская Федерация, Казахстан и Узбекистан примерно на 50% обеспечивают ураном американскую отрасль.

Стоит заметить, что в США сейчас 94 ядерных реактора. И половина из них работает на уране, который был импортирован из России. Следовательно, остановка импорта затруднит работу половины американских АЭС. А то и вовсе остановит. В свою очередь, это на десять процентов снизит производство электроэнергии, что спровоцирует рост цен на неё.

Конечно, потери будут и у России. Но всего лишь 0,14 процента экспортной выручки. А этим варианты ответа на американские санкции не исчерпываются: на Россию приходится значительная доля мирового производства палладия, титана, алюминия, меди и никеля.

И ещё раз имеет смысл напомнить о том, сколько наша страна поставляет нефти, нефтепродуктов, газа, угля на внешние рынки. В 2021 году экспорт этих товаров оценивался в 243 миллиарда долларов.

Россия — первый в мире экспортёр природного газа, второй по экспорту нефти, третий по экспорту угля.

В Европе ежегодно добывают 167 млн тонн нефти при потреблении 550 млн тонн. Природного газа в Европе добывается 200 млрд кубометров при годовом потреблении 482 млрд.

Кроме того, природный газ является сырьём для производства минеральных удобрений. Чтобы обеспечить нынешние потребности, требуется собрать 2,7 млрд тонн зерновых. Это, что называется, самый минимум. Цены на продовольствие растут, в текущем году стоимость пшеницы подскочила на 38%. И любые ограничения на поставки из России, очевидно, проблем только добавят.