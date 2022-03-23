Мантуров объяснил, почему у россиян не будет проблем в покупке одежды

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что уход некоторых зарубежных брендов с отечественного рынка не означает, что жителей России будут проблемы в покупке одежды. Об этом он сказал во время совещания с президентом страны Владимиром Путиным.

Мантуров отметил, что сегодня в России больше тысячи брендов одежды, обуви и аксессуаров. По словам министра, именно сейчас для них появляется благоприятная конъюнктура с точки зрения выгодного соотношения "цена-качество".

"Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими, тем более что у потребителей есть свои предпочтения. И сейчас время, чтобы начали подрастать российские производства и бренды, новые стали появляться сети одежды и обуви. И мы будем всесторонне помогать нашим компаниям в этой работе", — пояснил он.

Ранее Мантуров прокомментировал претензии Евросоюза к России из-за импортозамещения. Некоторое время назад во Всемирной торговой организации была создана третейская группа по поводу спора между Российской Федерацией и Евросоюзом.