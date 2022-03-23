Компания Л’Этуаль намерена открыть в России ещё 50 торговых точек

Торговая сеть Л'Этуаль, находящаяся под управлением кипрского офшора Letu Holdings, заявила о планах по расширению на российском рынке.

Компания, специализирующаяся на продаже косметики и парфюмерии, проигнорировала антироссийские санкции и продолжила свою деятельность на территории РФ.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", руководство Л'Этуаль пообещало российским покупателям не повышать цены на ключевые товары, не прекращать работу и открыть ещё 50 торговых точек в 2022 году.

У Л'Этуаль есть свой завод и лаборатории для разработки новых продуктов, поэтому дефицита продукции не предвидится. Более того, в Л'Этуаль намерены расширить ассортимент. На ходовые товары собственных марок компания компания постарается удержать цены на прежнем уровне.

Л'Этуаль планирует расширение на российском рынке. Открытие магазинов позволит создать новые рабочие места.