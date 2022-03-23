Турагентства предлагают россиянам короткие туры в Узбекистан. Цель таких поездок — обойти антироссийские санкции.
Гражданам РФ организуют поездки в Узбекистан за картами VISA и Mastercard.
Стоимость тура в Ташкент — 23 тысячи рублей за два дня на человека. В прайс входят трансфер и проживание в отеле. Россиянина при визите в банк будет сопровождать представитель от фирмы. Гражданину РФ помогут подготовить необходимые документы для получения банковских услуг. Оплата также включает услуги курьера и медстраховку.
Клиент выигрывает от такой "рокировки", так как полученная в банке Узбекистана карта принимается к оплате в любых банках мира, ей можно беспрепятственно оплачивать покупки онлайн и офлайн.
Стоимость авиаперелёта из своего города до Узбекистана россиянину придётся оплатить отдельно.
"Посмотрите на своего курьера другими глазами", — советует Telegram-канал Baza.
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