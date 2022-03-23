Die Welt: отказ от газа из РФ чреват для ФРГ дефицитом продуктов и заболеваниями

Если Германия полностью откажется от поставок российского газа, результатом станут не только большие изменения на рынке энергоресурсов, но также нехватка продуктов и рост заболеваний в стране.

По словам главы министерства экономики ФРГ Роберта Хабека, отказ от газа из России подразумевает "общий ущерб для экономики и общества в целом", пишет немецкое издание Die Welt.

Другие страны ЕС оказывают на Германию давление, призывая полностью запретить ввоз российского топлива. Это давление усилилось после того, как украинский президент Владимир Зеленский выступил перед Бундестагом.

В МЧС Германии уже предупредили, что если здания не будут отапливаться, резко возрастёт риск аварийных ситуаций и с водоснабжением, и с пожарами, потому что с приходом холодов люди будут топить печи, камины, "сооружать небезопасные очаги" и использовать для растопки неподходящие материалы типа горячего мусора. В результате экстренные службы будут перегружены.

Днём ранее официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия пока не видит возможности отказаться от поставок нефти из России.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад вводит против России всё новые и всё более жёсткие санкции, рассматривая в том числе и полный отказ от поставок российского топлива в Европу.