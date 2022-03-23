Италия и Нидерланды заморозили активы на сумму $1,7 млрд, принадлежащие российским гражданам, в соответствии с санкциями блока против нашей страны.
"Италия арестовала активы на сумму более $882 млн (€800 млн), принадлежащие богатым россиянам из черных списков ЕС", — заявил премьер-министр Марио Драги во вторник после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к итальянскому парламенту по видеосвязи, сообщает информационное агентство ANSA.
Напомним, ранее в марте правительство Италии заявило, что заморозило российские активы на сумму около €140 млн ($154 млн). Среди "арестованных" были две яхты, принадлежащие миллиардерам Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко, а также несколько объектов недвижимости стоимостью €28 млн, принадлежащих другим лицам. Позже правительство также сообщило о захвате, как говорят, крупнейшей частной парусной моторной яхты в мире, судна стоимостью $580 млн, связанного с российским бизнесменом Андреем Мельниченко.
По состоянию на 21 марта Нидерланды, по словам министра финансов Сигрид Кааг, заморозили почти €392 млн российских активов и сделок.
На прошлой неделе Нидерланды сообщили об аресте российского имущества на €200 млн. По данным голландских СМИ, в этой стране находится более €80 млрд российских активов.
Санкции ЕС против России из-за ее конфликта с Украиной нацелены на более чем 500 российских физических и юридических лиц, чьи активы и финансовые ресурсы теперь подлежат аресту. Коллективный Запад во главе с США создал специальную целевую группу "охотников за сокровищами".
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