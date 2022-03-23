Активы на $1,7 млрд заморожены в Италии и Нидерландах

Италия и Нидерланды заморозили активы на сумму $1,7 млрд, принадлежащие российским гражданам, в соответствии с санкциями блока против нашей страны.

В Италии

"Италия арестовала активы на сумму более $882 млн (€800 млн), принадлежащие богатым россиянам из черных списков ЕС", — заявил премьер-министр Марио Драги во вторник после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к итальянскому парламенту по видеосвязи, сообщает информационное агентство ANSA.

Напомним, ранее в марте правительство Италии заявило, что заморозило российские активы на сумму около €140 млн ($154 млн). Среди "арестованных" были две яхты, принадлежащие миллиардерам Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко, а также несколько объектов недвижимости стоимостью €28 млн, принадлежащих другим лицам. Позже правительство также сообщило о захвате, как говорят, крупнейшей частной парусной моторной яхты в мире, судна стоимостью $580 млн, связанного с российским бизнесменом Андреем Мельниченко.

В Нидерландах

По состоянию на 21 марта Нидерланды, по словам министра финансов Сигрид Кааг, заморозили почти €392 млн российских активов и сделок.

Большая часть, €242 млн, приходится на активы, размещенные в трастовых офисах.

Почти €145 млн было заморожено в банках.

Без малого €4 млн — в фирмах по управлению активами.

Ещё € 380,000 — в пенсиях.

На прошлой неделе Нидерланды сообщили об аресте российского имущества на €200 млн. По данным голландских СМИ, в этой стране находится более €80 млрд российских активов.

Санкции ЕС против России из-за ее конфликта с Украиной нацелены на более чем 500 российских физических и юридических лиц, чьи активы и финансовые ресурсы теперь подлежат аресту. Коллективный Запад во главе с США создал специальную целевую группу "охотников за сокровищами".