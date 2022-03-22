Siemens отказался от поставок новых "Сапсанов" в Россию

Немецкий концерн Siemens уведомил компанию "Российские железные дороги" о том, что приостанавливает действие контракта на поставку новых электропоездов "Сапсан".

"Нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке … "Сапсанов", — заявил гендиректор РЖД Олег Белозёров в Совете Федерации.

Тем не менее, он пообещал приурочить к Санкт-Петербургскому форуму, который пройдёт летом текущего года, запуск нового подвижного состава.

В 2019 году РЖД заключила контракт с Siemens на закупку и техобслуживание 13 новых поездов "Сапсан". Сумма сделки составила 1,1 миллиард евро. В 2020 году заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов говорил, что новая поставка электропоездов намечена на 2022 года.

По словам Белозёрова, договор об обслуживании поездов продолжает действовать с Siemens.

Глава РЖД напомнил о существовании отечественных производителей скоростных электропоездов. В частности, к ним относится завод "Уральские локомотивы", который входит в группу компаний "Синара".

Три года назад в беседе с Pravda. Ru профессор экономики МГУ Андрей Колганов рассказал, что Россия купила у Siemens готовые высокоскоростные поезда, а Китай сделал надёжнее: приобрёл у немецкой компаний лицензию на производство этих поездов.

"У Siemens есть заводы в России, где производят поезда. Но в Китае "Сапсан" делают не на заводах Siemens, а на китайских заводах, и китайцы уже овладели этими технологиями сименсовскими и теперь производят свои собственные высокоскоростные поезда. А мы нет. Мы свой проект высокоскоростного поезда "Сокол" закрыли. Там было много всяких проблем с этим поездом, но мы вместо того, чтобы эти проблемы решить, просто купили, а свои разработки просто выбросили", — заявил Колганов.

Если бы в своё время Россия поступила по примеру Китая, то санкции не помешали бы ей производить "Сапсаны" на своей территории.