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Автор Елена Былкина

Что ждёт экономику РФ в ближайшее время, объяснил экономист Баженов

Экономика

Экономист, автор проекта Furydrops Григорий Баженов рассказал, как антироссийские санкции ударят по экономике РФ.

Что ждёт экономику РФ в ближайшее время, объяснил экономист Баженов

Баженов отметил, что из-за разрушения технологических, производственных и торговых цепочек с внешним миром стране следует ждать падения общего выпуска (минус 8-12% ВВП), рост безработицы (до 7-8%) и повышение инфляции (20-30% по итогам года).

Эксперт предсказал сокращение спроса на товары длительного пользования (технику, машины), так как "люди обеднеют".

Баженов считает, что ушедшие с российского рынка фирмы, вряд ли вернуться.

"Объемы импорта и экспорта тоже упадут. Вырастут только государственные расходы, но перекрыть общее падение спроса будет сложно", — цитирует слова экономиста Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Экономист отметил, что для частичного восстановления РФ потребуется два года.

"Некое восстановление возможно года через два, но общий уровень жизни будет ниже, чем был раньше", — уверен эксперт.

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Автор: Елена Былкина
Темы ксения собчак
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