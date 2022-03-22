Ждать ли россиянам дефолта, объяснил экономист Григорий Баженов

Экономист, автор проекта Furydrops Григорий Баженов прокомментировал слухи о скором дефолте в России.

Баженов отметил, что дефолт в стране возможен, но маловероятен

"Сам по себе дефолт в таких условиях уже ничего не значит", — цитирует слова экономиста Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Эксперт попытался объяснить ситуацию на наглядных примерах.

"Вы взяли кредит, сначала платили, а потом не смогли погасить свои обязательства. Банку это не понравилось. Какие для вас будут последствия? Вам или не будут выдавать новые займы, или предложат их под крайне невыгодные условия", — описал первую ситуацию экономист.

Вторая ситуация связана с тем, что клиент поссорился с владельцем банка, а тот наказал его тем, что отказал ему в займах и ограничил доступ к банковской ячейке.

Он отметил, что дефолт 98 года отличается от дефолта 22 года.

"Всё самое страшное уже произошло. Мартовский платеж Россия совершила. Санкций на обслуживание внешнего долга не было. Несмотря на заморозку резервов, Россия может выполнять свои обязательства даже сейчас — долг маленький. По крайней мере пока", — объяснил Баженов.