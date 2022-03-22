Экономист объяснил, что будет означать дефолт России для граждан

Российская Федерация продолжает платить по госдолгу в валюте, стараясь, даже несмотря на заморозку золотовалютных резервов соблюдать международные обязательства. Отказ от расчётов по госдолгу может привести к дефолту в стране. Об этом заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Эксперт отметил в беседе с NEWS. ru, что большинство потребителей дефолта сейчас даже и не заметят, так как вещь эта исключительно финансовая. Она связана с импортом, экспортом, а точнее, с акциями компаний и возможностью России брать займы на зарубежных рынках. Но на обычных гражданах это никак не отразится.

У России достаточно активов, чтобы выполнить долговые обязательства, как валютные, так и рублёвые, заявил ранее глава Минфина Антон Силуанов.