Яхты олигархов массово двинулись в Крым: "Оторвёмся дома"

Адресные санкции Запада, особенно направленные против ряда крупных российских бизнесменов, внезапно дали стимул для развития нового вида коммерции в Крыму. Речь, в первую очередь, идёт о яхтах, супер-яхтах и их швартовке.

При этом, по сообщению Telegram-канала AB News со ссылкой на конференцию сообщества яхтсменов России, уже более 30 яхт и супер-яхт двинулись по Чёрному морю в сторону Крымского полуострова и Новороссийска. Причина — санкции.

Ряд владельцев кораблей уже говорит о возможности длительной аренды мест в портах полуострова, а один из олигархов и вовсе заявил "ничего, можно отрываться и дома, в России".

Стоит напомнить, что несколько недель назад в СМИ активно ходили слухи о том, что яхты крупнейших российских коммерсантов будут "арестованы", а то и экспроприированы. Так и вышло — многие олигархи уже потеряли свои мегаяхты, "ходящие" в Средиземном море и паркуемые в ЕС.

На это власти российского полуострова ответили заявлением, что "готовы предоставить стоянки в портах полуострова для всех яхт (супер-яхт), владельцы которых подвергаются необоснованным преследованиям на Западе. В случае необходимости будет принята специальная программа".

К слову, ещё в 2015 году президент России Владимир Путин в ходе визита в Севастополь говорил о возможности развивать в Крыму яхтенный спорт и туризм. А в 2019 году был составлен и отправлен в Москву соответствующий пакет предложений.

"В рамках развёрнутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Чёрное море", — также официально заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. "Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию — пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем. Крым — территория права и безопасности. Напомню, что в нашем регионе в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма запланировано строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов", — заверил Аксёнов.

Как сообщают крымские Telegram-каналы, речь идёт о том, чтобы построить сеть яхтенных марин в бухтах и портах полуострова. Например, стартовало строительство в Балаклавской бухте. По задумке авторов идеи, марина будет рассчитана на 600 судов:

"В рамках проекта планируют реконструкцию набережной, реставрацию исторических зданий, модернизацию коммуникаций, строительство причалов и пирсов. Также к 2030 году Крым должен стать "Меккой яхтенного туризма" — марины появятся в Керчи, Феодосии и Большой Ялте".

Как минимум одна из таких марин будет предоставлять весь спектр "VIP-услуг" и сможет стать местом стоянки для судов элитного морского и даже океанического класса.

Что характерно, уже довольно давно крымскую акваторию не покидает супер-яхта, которая, как предполагают, принадлежит Аркадию Ротенбергу. Ну и нельзя в этом контексте не упомянуть "яхтенную вечеринку", которую провёл один из крупных бизнесменов "в честь хорошего настроения", и которая была оценена примерно в 3,5 миллиона долларов. Это тоже случилось в крымской акватории в декабре 2020 года.

В итоге, в силу передислоцирования яхт и супер-яхт, Крым имеет все шансы развить новое и дорогое направление в бизнесе, которое в перспективе сулит полуострову огромные прибыли.

Тем более, что спрос на такие услуги явно есть, и в силу внешних политических факторов он будет только увеличиваться.

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