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Автор Елена Былкина

В Японии не спешат полностью отказываться от сотрудничества с Россией

Экономика

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объяснил, что сотрудничать с РФ нельзя ради бизнеса, но отказываться от энергетических проектов в стране восходящего солнца не готовы.

В Японии не спешат полностью отказываться от сотрудничества с Россией

Фумио Кисида заявил о важности сохранения энергетических проектов, связанных с Россией, так как они представляют национальный интерес его страны.

"У нас есть различные [экономические] проекты с Россией. Если смотреть на эти различные проекты, в первую очередь проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", думаю, что нужно серьёзно проанализировать, является ли это просто бизнесом или чем-то, что отвечает нашим национальным интересам", — цитирует слова представителя Японии ТАСС.

Премьер Японии напомнил о важных долгосрочных соглашениях с Россией, которые были заключены ранее. Речь идёт о поставках энергоресурсов по низким ценам. Данные поставки, по словам Кисиды, важны для защиты жизненного уклада японского народа.

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Автор: Елена Былкина
Темы япония фумио кисида
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