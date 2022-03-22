В Японии не спешат полностью отказываться от сотрудничества с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объяснил, что сотрудничать с РФ нельзя ради бизнеса, но отказываться от энергетических проектов в стране восходящего солнца не готовы.

Фумио Кисида заявил о важности сохранения энергетических проектов, связанных с Россией, так как они представляют национальный интерес его страны.

"У нас есть различные [экономические] проекты с Россией. Если смотреть на эти различные проекты, в первую очередь проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", думаю, что нужно серьёзно проанализировать, является ли это просто бизнесом или чем-то, что отвечает нашим национальным интересам", — цитирует слова представителя Японии ТАСС.

Премьер Японии напомнил о важных долгосрочных соглашениях с Россией, которые были заключены ранее. Речь идёт о поставках энергоресурсов по низким ценам. Данные поставки, по словам Кисиды, важны для защиты жизненного уклада японского народа.