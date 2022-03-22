Депутат и заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков раскрыл главную ошибку, которая привела к обвалу рубля.
По его словам, нынешней ситуации с курсом национальной валюты предшествовали либеральные идеи, появившиеся в экономике РФ ещё в 1990-е годы.
"Практика показывает, что глубокие политэкономические знания в управленческой элите везде в явном дефиците. То, что в 90-е годы в эту сферу пришли абсолютно чуждые нам идеи, сегодня очевидно", — сказал политик в интервью URA.RU.
Он также добавил, что одним из первых шагов в реформе образования стало уничтожение кафедры политической экономии в России, которая являлась основой философии политэкономической науки и жизни.
Парламентарий убеждён: это уничтожение происходило осознанно для навязывания обществу либеральных идей в экономической сфере.
Ранее финансовый аналитик Алексей Антонов заявил, что рисков для нового обвала рубля стало меньше.
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