В Госдуме назвали ошибку, которая привела к обвалу рубля

Депутат и заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков раскрыл главную ошибку, которая привела к обвалу рубля.

По его словам, нынешней ситуации с курсом национальной валюты предшествовали либеральные идеи, появившиеся в экономике РФ ещё в 1990-е годы.

"Практика показывает, что глубокие политэкономические знания в управленческой элите везде в явном дефиците. То, что в 90-е годы в эту сферу пришли абсолютно чуждые нам идеи, сегодня очевидно", — сказал политик в интервью URA.RU.

Он также добавил, что одним из первых шагов в реформе образования стало уничтожение кафедры политической экономии в России, которая являлась основой философии политэкономической науки и жизни.

Парламентарий убеждён: это уничтожение происходило осознанно для навязывания обществу либеральных идей в экономической сфере.

Ранее финансовый аналитик Алексей Антонов заявил, что рисков для нового обвала рубля стало меньше.